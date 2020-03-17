إقبال بركة تكتب:نعمة أم نقمة

شكشكة نعمة أم نقمة إقبال بركة

الأمطار الكثيفة التى سقطت على كل مصر ابان موجة الطقس العنيفة, هل كانت نقمة ام نعمة من الله تعالى?. كنا نحفظ فى المدارس ان طقس مصر «حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء». و قد اصبح هذا التوصيف مثار تعليقات ساخرة من الشباب ولم يعد مناسبا فى ايامنا هذه. لقد اصبح الطقس شديد الحرارة صيفا وممطر وشديد البرودة شتاء، الأمر الذى يجعلنا نتحوط له ونستعد بأغطية تحمى الرؤوس والعودة الى ارتداء المعاطف خاصة الواقية من الأمطار. فى ظنى ان الطقس لن يعود الى حاله الأول بل قد يستمر طويلا وربما الى الأبد. واعود الى سؤالى: هل ماحدث نعمة ام نقمة? لأجيب ان الأمطار نعمة فى كل الأحوال, بشرط ان يعرف الانسان كيف يستفيد منها ويخزنها ثم ينتفع بما خزنه فى الزراعة والصناعة وغيرها. ووفقا لما تردد فى بعض المواقع ان الطقس وكل المظاهر الطبيعية ماهو الا رسالة من الخالق, ولو أنى لا اوافق على ذلك التفسير للظواهر الطبيعية, سأوجه سؤالا الى اصحابه الا يمكن ان تكون الأمطار الغزيرة التى لم يسبق لها مثيل رسالة من خالق الكون الى الذين سولت لهم نفوسهم تعطيش الشعب المصرى وحرمانه من النيل الذى كان يجرى بين ربوع مصر منذ آلاف السنين, واننا لو احسنا تخزين مياهه قد لا تتحقق أهدافهم الخبيثة بعد ان تنتفى للنيل تلك الأهمية السابقة على بناء سدودهم?!. فليهنأوا بسدودهم ولعلهم يطاولوا تاريخ الحضارة المصرية التى يعود الى آلاف السنين, وقت ان كانت كل شعوب الأرض تهيم فى مراعى البدائية والتخلف.

لقد اعلن د.محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ان الوزارة خزنت اطنان السيول التى هبطت علينا من السماء, ولكنه عاد فأكد ان مياه السيول قد تسببت فى عكارة مياه النيل لأنها محملة بالرمال الناعمة والطمى, وان الوزارة تسعى الى المحافظة على السعة التخزينية للسدود بإزالة هذه الرمال. الأمر جديد تماما على الحكومة المصرية ولكنه درس مفيد لابد وان نعيه جيدا و نتهيأ من اليوم لما هو أسوأ. حفظ الله مصر من شر اعدائها وبعض من كانوا أصدقائها.