هيثم شرابي يكتب:مستشفي 25 يناير بين الحلم والعقبات

مستشفي 25 يناير بين الحلم والعقبات

هيثم شرابي

فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى فجرها بالأساس آلاف الشباب المصري الحالم بحياة أفضل، كانت هذه الجموع تتلمس خطاها بعد نجاح الثورة، كل فى المسار الذي اختاره.

من بين الشباب الذين شاركوا فى الثورة وحلموا بمستقبل أفضل لمصر، كان مجموعة من شباب قرية الشبراوين بمركز ههيا محافظة الشرقية، والذين قرروا أن أفضل سبيل لتحقيق أهداف الثورة هو القيام بعمل خيري كبير يخدم أهالي القرية والقرى المجاورة، يتمثل هذا العمل الخيري الذي اختاروا القيام به تأسيس مستشفى على أعلى مستوى ممكن لتوفير خدمة طبية وصحية راقية للمرضى وبالمجان تماما فى كافة التخصصات، وأن يحمل المستشفى اسم 25 يناير اعتزازا بهذا الحدث الفارق في تاريخ البلاد.

وعلى إثر ذلك بدأ هؤلاء الشباب رحلتهم لتحقيق الحلم بقيادة الزميل الصحفي محمد الجارحي صاحب الفكرة، بدأ التخطيط لشراء الأرض أولا، وبالفعل انطلقوا في حملة لجمع التبرعات وتمكنوا من شراء الأرض .

لم يكن المشوار سهلا، فتكاليف إنشاء مستشفى لائق تصل إلى عشرات الملايين، ورغم صعوبة الهدف إلا أن شباب الشبرواين لم ييأسوا، أطلقوا حملات إلكترونية للتعريف بالمشروع ودعمه، حتى أن المستشفى يعد أول مستشفى يُبنى من خلال السوشيال ميديا فى مصر، أطلقوا حملات تجوب الشوارع والمحافظات للتعريف بالمستشفى وجمع التبرعات له كان من أبرزها على سبيل المثال حملة تاكسى الخير التى جابت الأحياء والمدن لجمع التبرعات.

واجه المشروع عدد من العقبات الكبيرة خاصة بعد التعويم والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء والتجهيزات، ولكن الشباب الحالم لم يستسلموا خاصة أن مشروعهم وكفاحهم بدأ يلفت الأنظار إليهم، مما دعا رجل أعمال بحجم نجيب ساويرس إلى التبرع ماليا لدعم المشروع .

ومع مرور تسع سنوات على انطلاق الحلم، أوشك المشروع على الانتهاء وبات افتتاحه قريبا، مستشفى على أعلى مستوى يبلغ ارتفاعه سبعة طوابق وبمساحة 2450 مترا مربعا يضم عددا من العيادات فى كافة التخصصات وحضانات للأطفال وغرف للطواريء والعمليات وغرف لإقامة المرضى وذويهم وبالمجان تماما، ويخدم المشروع قرابة ثمانية ملايين مواطن هم عدد أبناء محافظة الشرقية

يقول محمد الجارحي مؤسس المشروع، أن حلمه لا يقف عند افتتاح المستشفى فقط، بل يطمح لأن يكون من أكبر المستشفيات في مصر، وبجانب ذلك، تسعى مؤسسة 25 يناير مستقبلا لإنشاء مدرسة تحمل اسم 25 يناير ومصنعا يحمل نفس الاسم لتكون المؤسسة قد ساهمت مع الدولة فى تحقيق ثلاثة أهداف تنموية كبرى، معالجة المرضى بالمجان، مواجهة البطالة من خلال المصنع، تنمية المجتمع من خلال المدرسة.