أشرف بيدس يكتب :غزل البنات – 1949

المخرج : أنور وجدي- انتاج شركة الافلام المتحدة) – الحوار : نجيب الريحاني، بديع خيري– السيناريو : أنور وجدي- التصوير : عبد الحليم نصر- المونتاج : كمال الشيخ- بطولة : نجيب الريحاني، ليلي مراد، أنور وجدي، سليمان نجيب، يوسف وهبي، محمد عبد الوهاب، محمود المليجي، فردوس محمد، عبد الوارث عسر، زينات صدقي، ، سعيد ابو بكر- العرض الأول 26-9-1949- مدة الفيلم 125 دقيقة.

ذكرت مجلة المصور في 21 أكتوبر سنة 1949، ان تكاليف فيلم «غزل البنات « بلغت 75 ألف جنيه، منها 20 ألف جنيه ايجار لاستوديو مصر، بلغ عدد من شاهدوا الفيلم خلال الثلاثة أسابيع الأولى من عرضه 95 ألفا

و127 مشاهدا، وحصلت ضرائب الملاهى خلال الثلاثة أسابيع الأولى من عرضه 5 آلاف و61 جنيها وعشرة مليمات، كما اقترح على بك أيوب وزير الشئون الاجتماعية وقتها عرض الفيلم مرة كل عام، وتشير المجلة إلى أن أنور وجدى ومحمد عبد الوهاب زارا قبر الفنان نجيب الريحانى فى أول يوم عرض للفيلم.

عندما يسأل أي شخص في دهشة عن سبب اختيار فيلم “غزل البنات” ضمن قائمة أفضل مائة فيلم محتلا المرتبة التاسعة.. نتلمس له العذر علي دهشته, بينما في الوقت ذاته إذا أفاض آخر في المديح والثناء مؤكدا أن الفيلم يستحق مرتبة متقدمة عن تلك التي حظي بها, فنحن أيضا نسانده وندعم موقفه, وهذان الموقفان المتناقضان أحد أسرار فيلم “غزل البنات”, فالموقف الأول يستند إلي أن العمل بسيط في فكرته وتنفيذه واعتمد علي كبار النجوم المشاركين به الذين قادهم بحرفية العبقري أنور وجدي, وهذا حقيقي إلي حد ما, ومجرد اطلالة هذه الكوكبة في عمل واحد هو إنجاز بكل المقاييس, ولكن, لماذا لم تنقطع الجماهير عن مشاهدته مئات بل آلاف المرات وهم في حالة استمتاع لكل مشهد من مشاهده علي مدار ما يقرب من 70 عاما؟ والاجابة ببساطة هي البساطة والدقة, الفيلم يمكن أن يصنف علي أنه عمل غنائي صريح, حيث حفل بسبع أغنيات, ويمكن أيضا أن يصنف بأنه عمل كوميدي, فكل المشاهد تتفجر بالضحكات الناتجة عن سوء الفهم, باستثناء المشهد الأخير, وأيضا فيلم تراجيدي لعمق المحتوى الذي كشف عن خيبة أمل البطل في ضياع حبه, فالعمل توليفة متنوعة وشيقة من المواقف والأحداث اختير لها قمم تمثيلية بدءا من الخدم وحتي الأسياد.

تقول ليلي مراد في حوار صحفي: من المواقف التى لا أنساها هو آخر مشهد فى الفيلم، فمن المفروض أن أعود للأستاذ أنور الذى أحبه فى الفيلم وهو يودعنى ويربت على كتفى ويبكى ويمسح دموعه، فكنت فى كل مرة نعيد فيها تصوير المشهد أبكى معه وطبعا من المفروض ألا أبكى بل أكون سعيدة لأننى سأعود لحبيبى، وفى كل مرة كان المخرج يعيد التصوير حتى جاءنى وهمس فى أذنى سائلا: لماذا تبكين هل تحبينه ؟!. والحقيقة أننى لم أكن أستطيع مقاومة دموعى لأننى كنت أشعر بأننى سأفارق نجيب الريحانى بالفعل.

عبد الوهاب يغني أجمل الكلمات وأعذب الألحان.. لكن دموع نجيب الريحاني لآلئ من الياقوت والجاديت والزمرد لا تُثَّمن ولا تُباع.. دروس مجانية حتي نتعلم كيف نشعر وكيف نعشق!!..انصهار بديع يجعلك تجزم بأن شريط السينما كاذب لأنه يحاول أن يقنعنا أن ما يجري هو مشهد تمثيلي وليس واقعًا تعيشه الشخوص.. يتجسد أنين المحبين الذين يدفنون مشاعرهم في قاع سحيق من أجل أحبائهم, وكيف عبر عنها العملاق الكبير نجيب الريحاني!!…. وتعزية يوسف وهبي في مشهد جنائزي لهذا الحب الكبير الذي يملأ قلب هذا البائس بملامح حزينة منكسرة لا تفقد الاحترام أو التقدير.. هل كان يودع الريحاني مهنة التمثيل بمشهد عظيم واستثنائي.. ربما..