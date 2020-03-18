 قبل انقضاء البرلمان.. النائبات في فترة حضانة سياسية..ودور مهم للأحزاب السياسية لإعداد كوادر نسائية للانتخابات المقبلة

ستة أشهر تفصلنا عن انقضاء دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، الذي حصلت فيه المرأة على 90 مقعدا بنسبة 15%، وهو ما يعني أن نسبة مشاركة المرأة في المجالس النيابية زادت بنسبة 13% مقارنة بعام 2011 .وبموجب تعديل المادة (102) من الدستور المصري لعام 2014، فأنه يتم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وذلك بداية من الفصل التشريعي المقبل مما طرح العديد من التساؤلات حول تقيم أداء النائبات في البرلمان على مدار 5 سنوات مضت، هل هن على قدر كاف من المسؤولية أم أن تمثيلهن كان صوريًا ؟

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الدولة بحاجة إلي مشاركة المرأة رسميًا في كافة الأمور، خاصة القيادية والنيابية والقضائية، لأن المرأة المصرية هي التي انقذت مصر منذ 1919 وحتى 30 يونيو 2013، بالتالي فأن المرأة المصرية هي حاملت العبء الأكبر للنهوض بسياسات الدولة.

وأضافت “الشوباشي” :«زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 25% أمر جيد، لكن ينغي على النائبات أن يكون لديهن وعي كاف بدورهن الرقابي في مجلس النواب حتى لا يكون هناك تمثيل شكلي فقط».

وأشارت إلي أن تمثيل المرأة في مجلس النواب يعكس إيمان الدولة بأهمية تمكين المرأة، لذلك لابد من إدراك النساء المرشحات للانتخابات القادمة أهمية هذا المنصب.

وأوضحت ، أن مجلس النواب الحالي لم يكن على مستوى الأحداث التى مرت بها مصر وحتى العالم، خاصة أنه لم يناقش قضية مصيرية كقضية سد النهضة، وبالتالي فأن النائبات بالبرلمان لم يكن لهن دور مؤثر خلال الخمس أدوار انعقاد السابقة.

وتابعت: «الدولة تحاول في الوقت الحالي إصلاح ما أفسده تيار الفكر الديني المتأسلم الذي ناشد بعدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، استنادًا إلي رجعية فكرية مؤمنة بأن صوت المرأة عورة.

وقالت هبه عادل عضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، ومحامية بالاستئناف العالي، إن دورة واحدة لا تكفى للحكم على أداء النائبات أبدا، ولابد من اعطائهن الفرصة، لأن بعد تاريخ طويل من الابتعاد والإقصاء وثقافة عدم التصويت للنساء.وأشارت إلي أن النساء بحاجة إلي فترة تعلم، موضحة أنه يمكن تسمية الفترة الحالية بالحضّانة السياسية.

وتابعت :«بالرغم من ذلك كانت دورة فيها زخم كبير وضجيج من مشاركة النائبات دخل لجان نوعية، وأدوار كبيرة فى تقديم مقترحات قوانين او تعديلات لقوانين أخرى واستجوابات فلم يكن وجودهن عدميا أو خاويا بل كان مليئا بعمل برلمانى لا نستطيع أن نقول جيد ولكنه بين المقبول والجيد فلازالن قلة داخل البرلمان ».

فيما قالت داليا فكري الباحثة في شؤون المرأة، إن مجلس النواب الحالى كان تجربة جيدة لتمثيل المرأة في البرلمان، خاصة أنه لأول مرة يتم تخصيص 90 مقعدا لنساء في مجلس النواب.

وأضافت :« نسبة مشاركة النائبات في طرح القضايا الخاصة بالمرأة ضئيلة جدًا على مدار الخمس أدوار انعقاد في البرلمان السابق لذلك لابد من تكثيف وجودهن على الأقل خلال الستة أشهر الباقية».

وأشارت إلي ضرورة نشاط الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة بحيث تعد كوادر سياسية نسائية قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحيث أن يكون لهن وعي كاف بدورهن في المجلس.