اقتراح برلماني لقياس درجة الحرارة للموظفين قبل دخول مقر العمل

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء لتعميم قياس درجة الحرارة للعاملين في كافة الوزارات قبل الدخول للعمل للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

وأشار النائب إلى أن وزارة البيئة اتخذت هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي في منع انتشاره.

وأكد أن التوسع في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، رسالة طمأنة للعاملين، لاسيما في ظل وجود حالة تخوف بين المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعميم هذه الإجراءات ليس فقط في الدواوين العامة للوزارات وإنما في كافة المديريات بالمحافظات والإدارات وكل الجهات التابعة.

وقال: اتباع إجراءات وقائية صحيحة في مواجهة فيروس كورونا أحد أهم وسائل القضاء عليه، بدلا من الدخول في دوامة العلاج.