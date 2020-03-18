مصلحة الضرائب المصرية تنعى وفاة أحد أبنائها بفيروس كورونا.. وتؤكد إتخاذها كافة الإجراءات الإحترازية فى مواجهته

نعى ” رضا عبد القادر” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ببالغ الحزن والآسى الزميل أحمد عامر مأمور ضرائب بمأمورية بلقاس ، والذى وافته المنية أول أمس بعد إصابته بفيرس كورونا ، قائلاً نتقدم بأحر التعازى لأسرة الفقيد داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . وقال ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن هناك حالة من الحزن تسود المصلحة تأثراً بوفاة الزميل والذي يشهد له الجميع بحسن الخلق والاجتهاد في العمل ، وتقدم جميع العاملين بالمصلحة بخالص العزاء لأسرة الفقيد . وفى نفس السياق أكد ” عبد القادر” أن مصلحة الضرائب المصرية إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية فى مواجهة كورونا حيث تم تعقيم مبنى المأمورية بالكامل ، وإجراء فحص لجميع العاملين بالمأمورية ، كما تم تعليق العمل بمامورية بلقاس ضرائب عامة لمدة 14 يوم. وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه من يرغب من الممولين في تقديم إقراره الضريبي ورقيا عليه التوجه إلى مقر الغرفة التجارية بالمنصورة بجوار سوق الجملة، مناشدا الممولين تقديم إقراراتهم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، منعا للتزاحم ، وحفاظاً على السلامة العامة ، متمنيا الشفاء لجميع المرضى والأمن والسلامة لمصرنا الحبيبة .