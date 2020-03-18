جواز تلقي شركات السمسرة أوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول

في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، تقدمت البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية ، يقضي بجواز تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تماشياً مع الظروف التي تمر بها الأسواق والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد (كورونا).

فيما طالبت الهيئة الشركات بتوفير الوسائل واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وذلك دون الاخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.

فيما قام قطاع العضوية بإدارة البورصة المصرية بإرسال القرار لكافة الشركات الأعضاء، لإعمال شئونها والتحرك نحو تطبيق القرار، وذلك للتيسير على المتعاملين.