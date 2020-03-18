رجائى عطية :لسنا مجلس إنتقامي ولن نصفي حسابات مع أحد

قال المحامي عطية رجائى نقيب المحامين ، بأنه تلقي اتصالات من اعضاء ب القائمة الاخري وابدوا استعدادهم للعمل معا دون عرقله اداء المجلس ،وأكد عطية أن المجلس الجديد ليس مجلس إنتقامياً ولن نصفي حسابات مع أحد . وأكد عطية في موتمره الصحفى والذى عقد فى مقر النقابة العامة للمحامين ، أن أول قرارات المجلس مد العمل علي استخراج البطاقات العلاجيه لشهر ابريل – وسرعه ميكنه النقابه العامه وربطها بالفرعيات ليتم التعامل مع اي محام من خلال النقابه الفرعية ،وسرعه الانتهاء من كافه طلبات المعاش المقدمه وصرفها فورا مؤكداً أن ملف العلاج ملف انساني ونقابي وجوبي وهو اهم أولويات المجلس ، حيث لن يطلب من المحامي ادله اشتغال لصرف المعاش وسنكتفي بكارنيه النقابه فقط. وأوضح نقيب المحامين أنه لابد من رفع ميزانيات النقابه وملفات الايرادات تحتاج للانعاش وضبط المصروفات والانفاق ، فضلاً عن – دعم الكتاب القانوني وانشاء المكتبات لتكون في متناول كل المحامين موضحاً أن موقع الصحفي لنقابة المحامين كان يعمل لحساب شخص واحد ولن يستمر هكذا ولكن سيتم استرداد الموقع ، ليكون موقعا يمد كل محام بالمعلومة القانونيه ، ولن تختفي الميزانيات بعد الان وسيتم انشاء وقائع نقابيه يضاف اليها كل بنود الميزانيه اولا باول أمام جميع المحامين ،كما أنه لابد من حصر كافه ممتلكات النقابه ورصد جميع ارصده النقابة وشدد عطية أنه مع تنقية الجداول ولكن وفقا للقانون وليس بالذراع ولابد من تشكيل لجنه لاثبات عدم الممارسه لاي شخص مستبعد منوهاً أن المجلس السابق صدرت ضده احكام قضائيه كثيره وتهرب منها باللجوء الي المحكمه الدستوريه وتقارير المفوضين اوصت برفض دعاوي النقابه كما أنه سيتم تشكيل لجنه لبحث كافه الامور الخاصه بالتتقيه فالقرار ليس قرار فردي لتكون جميع القرارات متوافقه مع احكام القضاء