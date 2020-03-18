القوى العاملة: وفاة أول مصري مصاب بـ”كورونا ” في إيطاليا

قال الملحق العمالي إن المواطن المصري دخل المستشفى منذ 12 يوما، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية، وأصيب بالفيروس أثناء علاجه ، مشيرا إلى أن المواطن من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكان يعيش في إيطاليا بمدينة “بيرجامو” وهو متزوج من إيطالية، ويعمل في صيانة الحاسب الآلي. وأضاف الملحق العمالي بميلانو، أنه تم التواصل مع الجالية المصرية لأداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل في منزله، حيث إن أي جثه لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاة بسبب فيروس “كورونا” ، كما تجرى عملية الدفن بمعرفة الجهات المختصة بإيطاليا، دون وداع من الأهل أو الأقارب. وفي سياق متصل ، استفسر وزير القوى العاملة عن حالة المواطن المصري “أ. س”، الذي كان قد أصيب بفيروس “كورونا، في أول مارس الجاري، وأفاد الملحق العمالي بميلانو، بأنه تم إعادة فحص المصاب في 13 مارس، واتضح أنه لا يزال حاملا للفيروس، وسوف يعاود الفحص غدا /الخميس / بأخذ عينه أخرى، وسوف تظهر النتيجة بعد غد /الجمعة/ مشيرا إلى أنه رهن الإقامة في منزله، وهو يقيم مع زوجته الحامل وأولاده في نفس المنزل، وأن هذا خطير جدا.