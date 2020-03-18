وزير الرى يوجه بالبدء الفورى فى أعمال حماية الشواطئ وتوفير مولد للكهرباء بكافة محطات الرفع أثناء فترات الطقس السئ

أجتمع الدكتور وزير الموارد المائية و الرى و السادة رؤساء الجهات و قيادات الوزارة و الأجهزة المعنية بالتعامل مع السيول التى تعرضت لها أنحاء الجمهورية يومى 12-13 مارس ، و قد وجه سيادته الشكر لكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الموجة الغير مسبوقة من الطقس السئ و السيول التى شهدتها الجمهورية و التى بدأت بإطلاق الإنذار المبكر بالسيول قبل العاصفة بخمسة أيام مروراً بتخفيض المناسيب بكافة أجزاء الشبكة و جهازية محطات الرفع و تجهيز وحدات الطوارئ و تطهيرات للمصارف الكبرى .

و قد إستعرض الإجتماع النقاط الساخنة و التى شهدت ورود كمية كبيرة من المياه بكلاً من منطقة الفيوم و بنى سويف و الصف و بحر البقر و مخرات سيل الودى و الديسمى و مخر سيل سنور و مخر اسكر، و وجه بضرورة إتخاذ كافة الإحتياطات و تأهيل المخرات التى تضررت من جراء السيول بشكل فورى و كذلك التأكيد على عمل جسور دائمة للمصارف الناقلة الكبرى و رفع مناسيبها كحل دائم لقطع جسور تلك المصارف و كذا وجه بضرورة توفير مولد للكهرباء بكافة محطات الرفع للعمل أثناء فترات الطقس السئ و التى يصاحبها إنقطاع فى الكهرباء .

و فى ذات السياق .. وجه بضرورة البدء الفورى فى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ فى نطاق محطات الرفع الكبرى بإستخدام الحواجز الغاطسة لمنع دخول مياه البحر إلى المحطات .

وفى نهاية الإجتماع وجه سيادته بضرورة إستمرار التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة و توفير الإعتمادات اللازمة لإستكمال خطة الحماية من السيول و حماية الشواطئ.