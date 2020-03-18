تعقيم الاستديوهات والمكاتب ووحدة طوارئ بالرعاية الطبية بمبنى” الوطنية للاعلام” لمواجهه “كورونا”

في إطار الإجراءات الاحترازيةاللازمة للحفاظ على ااسلامة العامة ، بدأت الهيئة الوطنية للإعلام بكل قطاعاتها بتفعيل كافة الخطوات للوقاية من الإصابة بمرض كورونا، حيث الاستجابة لتوصيات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتخفيض أعداد العاملين، وبالفعل بدأ ماسبيرو تفعيل القرار. ووجه حسين زين ،رئيس الهيئة ، الرعاية الطبية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين بكافة القطاعات من الأدوات الطبية اللازمة ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض كورونا، مؤكدا على توفير كافه الدعم لإنهاء تلك الاجراءات بأقصى سرعة وبأعلى مستوى. واكدت الهيئة ان الرعاية الطبية برئاسة الدكتور عصام عزوز قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى حيث تم تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وكافة المستلزمات الطبية . وأضافت الهيئة فى بيان لها أنه سيتم الدعم بالمنظفات والمطهرات على دورات المياه والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر، وبث فيلما تعليميا على الشاشات الداخلية للعاملين توضح الطريقة الصحية لغسل اليدين وكافة الإرشادات التى توضح الوقاية من الإصابة بالمرض، بالاضافة الى قيام الجهات المعنية بالمبنى من هندسة إذاعية والرعاية الطبية والسلامة والصحةالمهنية بعمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة في الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه بمختلف الأماكن بالمبنى، كما تم تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بجيل معقم لاستخدام العاملين.