غلق 15 صيدلية محتكرة لدواء بالفيوم

كتب احمد جبر

أعلن أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إغلاق 15 صيدلية بمناطق متفرقة بالمحافظة، وتحرير 53 محضر متنوع، خلال الحملات المكثفة التى شنتها مديريتي الصحة والتموين، أمس، بالتنسيق مع شرطة المرافق، والوحدات المحلية لمتابعة الصيدليات ومنافذ بيع المنظفات وسلاسل “السوبر ماركت” والمطاعم والكافيهات، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والالتزام بالأسعار المقررة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع الغلق الإداري للمنشآت المخالفة. كانت حملة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي ومراقبي ومفتشي الأغذية والتموين بالفيوم، قد قامت بالمرور على 70 صيدلية و11 مكتب مستلزمات طبية، وعدد من محلات بيع العصائر والألبان والأسماك والكافيهات والمقاهي والمطاعم الشعبية “مطاعم بيع الفول والطعمية والكشري والكبدة”، للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع العدوي بفيروس كورونا المستجد. وأوضح “الأنصاري” أن تلك الحملات أسفرت عن رصد أصناف مستلزمات ومطهرات بدون فواتير، وبيع بأسعار مرتفعة، وضبط عبوات كحول مجهولة المصدر، وتركيبات طبية مجهولة، وأدوية يتم بيعها داخل مكتب المستلزمات الطبية بأماكن غير مرخصة، لافتاً إلى غلق عدد من الصيدليات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات. كما نجحت الحملات في إعدام 12 علبة سلطة فواكه تالفة، و8 جالون آيس كريم و19 كجم فاكهة تالفة، و14 لتر عصائر غير صالحة للاستخدام الآدمي، وإعدام 8 كجم كبدة متغيرة الخواص و5 كجم شطة وصلصة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 53 محضر متنوع، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وأكد محافظ الفيوم على استمرار تضافر كافة الجهود، وتكثيف الحملات لتنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.