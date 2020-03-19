رسالة هامة من سفارة فلسطين بالقاهرة للجالية والطلبة الدارسين في مصر

في بيان لها منذ قليل دعت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أبناء الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية والطلبة الدارسين فيها إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، واتخاذ التدابير الوقائية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية ووزارتي الصحة المصرية والفلسطينية .

وتنوه السفارة في بيانها إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة الصحية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الوقاية ، واحتراما للتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المصرية .

ودعت السفارة أبناء الجالية الفلسطينية في مصر والطلبة الدارسين فيها إلى ضرورة التواصل معها مباشرة في حالات الطوارىء وذلك من خلال هواتفها الأرضية 33384761-33384762-33384763 ، أو من خلال تطبيق الواتساب 01030218317 ، وفي حالات الطوارىء الصحية عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية : 105 .

وتدعو السفارة أبناءها إلى الإطلاع بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للإطلاع على مستجدات الوقاية من هذا الفيروس على صفحة كل من

موقع وزارة الصحة العالمية

https://ar-ar.facebook.com/WHO/

وزارة الصحة والسكان المصرية : https://www.facebook.com/egypt.mohp/

وزارة الصحة الفلسطينية https://ar-ar.facebook.com/mohps/