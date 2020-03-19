صناعة البرلمان تطالب الحكومة بمواجهة السوق السوداء لمستلزمات الوقاية من كورونا

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بموافقة وزارة التجارة والصناعة وقبولها مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية والسفارات المصرية بالخارج بسبب كورونا والموافقة على الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الاوروبى ودول أخرى، بشرط استيفاء باقى الاشتراطات مع أخذ تعهد بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك مؤكدا ان لجنة الصناعة بالبرلمان كانت قد طالبت بهذه الاقتراحات.

كما أشاد رئيس اللجنة بقرارى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (كمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر، بهدف توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب فرج عامر إحكام الرقابة على الصيدليات وجميع المنشآت التى تتولى بيع هذه المنتجات بأسعار اصبحت خيالية وفيها متاجرة وثراء فاحش على حساب المصريين، لدرجة انه من كثرة سحب المنتفعين لهذه الأدوات لبيعها فى السوق السوداء لم يعد هناك اى وجود لهذه المنتجات داخل مختلف الصيدليات مؤكدا ان هناك مافيا وراء مثل هذه الظواهر التى تستغل مثل هذه الاحداث التى تتطلب الوحدة والتماسك الحقيقى بين جميع المصريين وعدم استغلال البعض لمثل هذه الأحداث لتحقيق اموال طائلة على حساب صحة المصريين.