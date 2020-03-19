برلماني يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات

تقدم النائب جون طلعت، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات.

وأشار النائب، إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأوليات الأمور.

وأكد أنه مع قرب انتهاء المدة المحددة لتعطيل الدراسة لابد وأن يتم الإعلان عن المناهج التعليمية وكذلك مواعيد الامتحانات، ليتمكن الطلاب من استغلال فترة التعطيل للمذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وطالب وزارة التربية والتعليم، بسرعة الإعلان عن المناهج لجميع المراحل التعليمية، وكذلك مواعيد الامتحانات، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار الأزمة الحالية وتخفيف المناهج وكذلك عدم الصعوبة في الامتحانات حرصا على مستقبل جميع الطلاب.