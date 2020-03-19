البرلمان: رئيس المجلس يملك الصلاحية اللائحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم؛ أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يملك الصلاحية اللائحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة والمقرر انعقادها يوم الأحد ٢٩ مارس، إذا طرأ أو استجد ما يدعو الى ذلك ويملك تأجيلها، خاصة وأن الدكتور عبدالعال شديد الحرص على صحة النواب والعاملين بالمجلس ويتابع الموقف ساعة بساعة.

وأوضح أمين عام البرلمان أنه من المبكر اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل الجلسات العامة القادمة للمجلس، ونحن يفصلنا عن موعدها ١٠ أيام خاصة، وأن المجلس قام بشكل استباقي بتأجيل جلساته منذ الجلسة الأخيرة لمدة اسبوعين وليس الاسبوع واحد كما هو معتاد.

ويشار إلى أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، أتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، و أن تمنح اجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 17 من مارس 2020.