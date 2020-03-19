٦ تنبيهات جديدة من وزارة الأوقاف لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، 4 قرارات جديدة ضمن جهود مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وجاءت كالآتي..

1- غلق جميع دورات المياه وأماكن الوضوء بجميع المساجد، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد.

2- غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد.

3- المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.

4- تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.

وناشد جمعة المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، مؤكدا إن تلك الإجراءات تهدف للصالح العام للمواطنين.

وشدد وزير الأوقاف على أن أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.