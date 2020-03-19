وزير الزراعة: 960 مليون اجمالي تمويل مشروع البتلو لصغار المربيين

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الاخيرة على اعتماد مبلغ 66.5 مليون جنية

لتمويل 701 مستفيدا لشراء وتغذية عدد 8818 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو وبقيمة تمويل 58 مليون و32 الف و 500 جنيه

وأيضا تمويل 19 مستفيد لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالي مبلغ 8 مليون و535 ألف جنية.

وأضاف القصير أن ما تم تمويله حتى الأن للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو قد بلغ 985 مليون و777 ألف 500 جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو،

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان المبالغ التي اعتمدها مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو خلال 3 جلسات الأخيرة قد بلغ 123 مليون و160 ألف جنيه منهم 13 مليون و75 ألف جنيه للاستفادة من البروتوكول الرباعي بين كل من الزراعة، والتموين، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والباقي 110 مليون و85 ألف جنيه لتسمين وتغذية عجول البتلو من الأبقار والجاموس المحلية

د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أكد أن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث أنه منع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف

والجدير بالذكر أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.