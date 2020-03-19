“أمن الدولة” تخلي سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، بينهم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، و١٢ آخرين من أعضاء الأحزاب السياسية المتهمين على ذمة التحقيقات فى وقائع نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.وتضمنت قائمة الأسماء كلا من: حسن نافعة، وعبد العزيز الحسيني، وشادي الغزالي حرب، وكريم عباس، وحازم عبد العظيم، وعبير الصفتي، وجمال فاضل، وأحمد الرسام، وهلال سمير، ورمضان رجب، وأمير عيسى، وخالد سويده، ووائل عبدالحافظ، وأحمد السقا، وعمرو حسوبة