هاتف 9x pro والساعة الذكية honor magic watch 2 الهدايا المثالية لعيدالأم من “هونر “

بمناسبة عيد الأم، تقدم شركة هونر مصر أفضل الفرص والعروض، وتتنوع منتجاتها المقدمة بين هواتفها المختلفة، بالإضافة إلى قيامها بإطلاق الهاتف المنتظر فى مصر 9x pro والساعة الذكية honor magic watch 2 التى تجمع بين التصميمات المميزة والتقنيات العالية الجودة.

وكانت شركة هونر قد قدمت للعملاء الراغبين فى شراء الهاتف 9x pro فرصة لتسجيل رغباتهم فى الشراء والذين تخطى عددهم الـ 7000 واختارت من بينهم 400 عميل حالفهم الحظ فى كسب مجموعة من الهدايا القيمة، ومنها السماعة الرياضية البرو التى تعمل بخاصية البلوتوث. كما تقدم لهم ضمانا على الهاتف لمدة 24 شهرًا، بالإضافة إلى 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين على السحابة الحوسبية. كما تقدم هدية خاصة لعشاق الموسيقى وهى عضوية موسيقى هواوى، والتى تصل إلى 6 أشهر وذلك مع الهاتف الذى سينطلق بقيمة 4499 جنيها.

ويعدّ هذا الهاتف الذكى الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثمانى النواة الذى صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر، ليوفر الأداء القوى والقدرات الفائقة وليخفض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي.

ويمتاز الهاتف أيضا بتصميم خلفى ثلاثى الأبعاد مصنوع من الزجاج المتدرج على شكل الحرف X، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة التى تضم بداخلها كاميرا أمامية تخرج للأعلى عند تشغيلها، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بخاصية التصوير الليلى الفائقة.

ويتضمن الهاتف الجديد التحديثات المهمة من إصدار HONOR 9X الذى أطلق مسبقاً ضمن نفس السلسلة. وسيجد العملاء فى الهاتف قدرات المعالجة الفائقة المدعمة بالذكاء الاصطناعى وإمكانيات اللعب المطورة والشاشة الأكبر والقوة الإضافية فى البطارية.

كما سيتمتع مستخدمة الهاتف بتجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة العرض الكاملة التى تشكل 92% مقارنة بالحجم الكلى لهيكل الهاتف، وكاميرا أمامية تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر البصمة الجانبي.

أما بالنسبة للساعة MagicWatch2 فتعد أيضا هدية مثالية خلال عيد الأم، فهى تدعم نمط الحياة الصحى والخالى من التوتر حيث تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وجهاز للرعاية الصحية، فهى مزودة بتقنية يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك، وتنبيهك إن كنت تعانى من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية. وبفضل خوارزمية HRV (تقلب معدل ضربات القلب) التى يتم قياسها باختلاف الفاصل الزمنى بين الضربة والأخرى، تتمكن الساعة من قياس مستوى إجهاد المستخدمين.

هاتف 9x pro والساعة الذكية honor magic watch 2 الهدايا المثالية لعيدالأم من “هونر “ السابق 1 od 2 | التالي

وبالنسبة لمحترفى اللياقة البدنية الأكثر وعياً بأهمية العادات الصحية الجيدة، فتوفر لهم الساعة 15 نمطا من التمارين الرياضية التى تساعدهم فى تحسين نمط حياتهم ومستوى نشاطهم بمقاييس وتقييمات وأنماط مختلفة، حيث تعزز نمط الحياة النشط. إذ يسير كل منا عادة 4000 خطوة فى اليوم. ومن خلال تتبع خطواتك يمكنك مراقبتها ومحاولة زيادتها إلى معدل صحى يبلغ 10 آلاف خطوة. وسيساعدك ذلك فى تحدى نفسك فى صعود السلالم العادية بدلاً من الكهربائية أو المصعد، والمشى أكثر والتخفيف من قيادة السيارة.

وبالتعاون مع FirstBeat، المزود الرائد للتحليلات البدنية الخاصة بالرياضة والصحة، تستطيع ساعة HONOR MagicWatch 2 أن توفر بيانات التمارين الاحترافية لممارسة التمارين بكفاءة أكبر للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

وقامت شركة هونر بإطلاق الساعة الذكية بنسختين لتناسب شخصيتك، حيث تأتى الساعة بشاشة 46 و 42 أيضا بألوان متعددة، حيث تتميز الساعة ذات المقاس الكبير بتصميم أنيق وكلاسيكي. وتتميز الساعة الصغيرة بتصميم أكثر مناسبة للمرأة لتكون الهدية المثالية لك وللآخرين. كما يعد من أهم مزاياها خاصية الشحن التى تستمر لمدة 14 يوما.

وتعد هذه المنتجات الجديدة هدايا مناسبة لعيد الأم لهذا العام حيث تقدم هونر منتجات مختلفة بخصائص متنوعة وأسعار تنافسية.