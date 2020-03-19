طلاب تربية دمنهور يصممون فيديوهات للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا

كتب :محمود دوير

ان قام طلاب التربية النوعية جامعة دمنهور بتصميم فيديو للأطفال بطلته طفله لتسهيل تعليم الاطفال وعرض طرق الوقاية من مرض الكورونا بطريقة مبسطة للاطفال فيشرح الفيديو طرق الوقاية اللازمه التى يتبعها الأطفال بشكل مبسط يسهل فهم طبيعة وخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه في كافة سلوكيات الأطفال ويركز الفيديو على طرق الوقايه ومنها معقم اليدين حيث أنه يجب أن لا يخلو من حقيبة اى طفل معقم لليدين أثناء الخروج من المنزل، ، وفي ظل عدم وجود الماء الجاري والصابون فى الخارج وارتداء الكمامة من الأشياء الضرورية التي تكافح انتقال العدوى بين الأشخاص،وضرورة غسل اليدين باستمرار وتوعية الأطفال جيداً بأهمية غسل اليدين بعد لمس الأسطح .

كما أوصى الفيديو ايضا على تجنب الاتصال الوثيق، مثل لمس أو مصافحة اليدين، أو التقبيل، لذلك يؤكد خبراء الصحة بعدم التقبيل والمصافحة لتجنب عدوى كورونا، كما إنه ينتقل عن طريق لمس سطح ملوث بالفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك والحفاظ على نضافة الطعام .

وقد جاءت المبادرة من طلاب الكلية تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والأستاذ الدكتور بهلول سالم عميد كليه التربية النوعية وإشراف شيماء زي

وجدير بالذكر انه تم عقد غرفة عمليات مركزية بمبنى إدارة جامعة دمنهور لمتابعة وتنفيذ

الإجراءات الإحترازية والوقائية لفيروس كورونا بكل كلية ووضع الخطط و الإجراءات الوقائية قبل أن تحدث الأزمة كما ستقوم كل كلية بتقديم تقارير يومية بما يتم يوميًّا من جهود الوقاية من فيروس كورونا داخل كل كلية والمرور اليومي على الكليات للتأكد من جهود وأنشطة التوعية، وإجراءات النظافة والتهوية.