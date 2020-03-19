سريان قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمولات بالإسماعيلية

الإسماعيلية كتب /أيمن جلال

بدأ في محافظة الإسماعيلية من اليوم الخميس الموافق 19/3/2020 بداء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء كرونا حيث قامت حملة مكبرة من مديرية أمن الاسماعيلية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لتنفيذ القرار وقد بدأت هذة الحملات بحي ثاني الإسماعيلية برئاسة اللواء أحمد شعيب رئيس حى ثاني والمهندس أحمد سليمان رئيس الإدارة الهندسية بحي ثاتي والأستاذ صلاح كحوش رئيس قسم الإشغالات بحي ثاتي والأستاذ جودة صابر وكيل قسم الإشغالات بالتعاون مع قسم ثانى الإسماعيلية بقيادة العميد طاهر سليم مأمور قسم ثانى والمقدم وليد شبانة نائب مأمور قسم ثانى هذا وقد تم التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بلغلق يوميا في تمام الساعة السابعة مساء وقد تفهم المواطنين وأصحاب المحلات أن هذا القرار يصب في المصلحة العامة للبلاد ولهم أيضا.