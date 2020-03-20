«طهواي» المنوفية تشكو تجاهل تعقيم القرية رغم ظهور «كورونا» بها

وجه أهالي قرية طهواي التابعة لمركز أشمون، صرخة استغاثة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب عدم ارسال أى فريق من الصحة لتعقيم وتطهير القرية، عقب إصابة طبيبة من القرية تُدعى إيمان محمد عبد المنعم بفيروس كورونا المُستجد.

قال علاء أبو النصر أن القرية لم تتعرض لأي نوع من التعقيم «وكأن شئ لم يكن»، وأضاف أشرف فوزي قائلًا: «مفيش تعقيم هما عقموا المستشفى بس وأخدوا عينات من اقارب المُصابة فقط».

على جانب اخر نفى دكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، هذه المزاعم مؤكدا تعقيم المنطقة المقيمة بها طبيبة طهواي فور ظهور إيجابية إصابتها بالكامل اضافة لتعليم مستشفى اليوم الواحد ومستشفى حميات اشمون

الجدير بالذكر أن الطبيبة إيمان محمد عبد المنعم قد تعرضت للإصابة بفيروس «كورونا» المُستجد بعد قدومها من العمرة بالمملكة العربية السعودية، وفور ظهر إيجابية التحليل نُقلت إلى الحجر الصحي بمستشفى العجمي. بالاسكندرية