“الزراعة” تضخ كميات من المنتجات الغذائية في 63 منفذ على مستوى الجمهورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإنتاج بالوزارة بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، بالمنافذ التسويقية التابعة لها، بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، انه تم تنفيذ تكليفات وزير الزراعة، وضخ المواد الغذائية للبيع للمواطنين من خلال المنافذ التسويقية التابعة للقطاع، بأعلى جودة ممكنة، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15الى 20%.

وأوضح انه سيتم أيضاً التوسع في إقامة المنافذ التسويقية، بالمناطق والاحياء الجديدة تشجيعا في دعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، لافتاً الى ان القطاع لديه حوالي 63 منفذ منتشرة بمختلف محافظات مصر، سيتم ضخ منتجات: الخضر، الفاكهة، البقوليات، البقالة، واللحوم المجمدة ومصنعاتها، واللحوم البلدية، ولحوم الضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها، والاسماك، والعسل وزيت الزيتون، والالبان ومصنعاتها، فضلاً عن نباتات الزينة.