اجتماع وزير البترول مع وزيرة البيئة لمتابعة التوافقات البيئية لمشروعات البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إطار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة موقف الخطط المتكاملة للإصلاح البيئى الفعالة والمستدامة مع المعايير والاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة والإجراءات التنفيذية التى قامت بها شركات البترول العاملة فى محافظتى السويس والبحر الأحمر والتى تضم شركات الإنتاج جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو بالإضافة إلى شركتى التكرير السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى على خليج السويس.

حضر الاجتماع، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحى ورؤساء شركات البترول المعنية والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة .

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للإجراءات التى اتخذتها الشركات البترولية للوصول إلى التوافق البيئى والموقف الحالى لقيام هذه الشركات بطرح مناقصات على الشركات العالمية الكبرى فى مجال معالجة مياه الصرف الصناعى لإنشاء وحدات المعالجة .

واقترح الملا، تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزيرين ورئيسا هيئة البترول وجهاز شئون البيئة والمختصين من الهيئة والجهاز للوقوف على الموقف التنفيذى وتذليل أى صعاب والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للإصلاح البيئى ، واقترحت وزيرة البيئة، تكليف استشارى بيئى لمراجعة خطط الإصلاح المزمع تقديمها من الشركات البترولية وتقديم تقرير بصلاحيتها وتوافقها البيئى قبل تقديمها لجهاز شئون البيئة .

وأشار الملا، إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان فى منتصف الشهر القادم للوقوف على المستجدات والموقف التنفيذى كما تم الاتفاق عليه، وأن يتم عقد اجتماعات تنسيقية تضم المختصين من هيئة البترول وجهاز حماية البيئة لاستكمال الأعمال .