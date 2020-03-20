أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى منع اقامة سوق شارع عمرو بن العاص لليوم الثانى على التوالى ضمن اجراءاتها المشددة لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة كأحد الاجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا مشيرًا الى ان حي الخليفة قام اليوم بمنع إقامة سوق الجمعة الاسبوعى وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية .

وأكد محافظ القاهرة على أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى اتخاذ الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة خاصة وأن هذه الاسواق تضم اعدادًا كبيرة من المواطنين .