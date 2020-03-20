وزارة التخطيط تعلن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ لقطاع الموارد المائية والري

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ حيث نشرت الوزارة الملخص التنفيذي للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية والري.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا بالكامل، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، في 17 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ)، فضلًا عن 5 مشروعات في دول حوض النيل دولتي أوغندا، السودان.

ولفتت السعيد إلي أبرز مشروعات قطاع الري خلال النصف الأول 19/2020 والتي تمثلت في إنشاء محطتي رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس، لاستصلاح وزراعة 50 ألف فدان، وإنشاء بحيرة بمنطقة وادي عبادي بمحافظة أسوان، والإنتهاء من إنشاء محطتي ري “قوتة” و” سيدمنت أ”، بمحافظة بني سويف، يستفيد منهما حوالي 20 ألف فدان.

وأشارت السعيد إلي الإنتهاء من 339 مشروع في قطاع الري، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه وذلك خلال خلال الفترة من يوليو 2018 إلي ديسمبر 2019.

وحول التوزيع الجغرافي لقطاع الري أوضح تقرير وزارة التخطيط تصدر محافظة أسوان لقائمة المشروعات بعدد ٢٨ مشروع تليها محافظتي البحيرة وبني سويف بعدد ٨ و٧ مشروعات علي التوالي والمنيا بخمسة مشروعات لتأتي بعدها محافظات الشرقية والغربية والفيوم بعدد ٤ مشروعات لكلٍ منهم ثم محافظات أسيوط والقاهرة والجيزة والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وكفر الشيخ بعدد مشروعين لكلٍ منهم بالإضافة إلى مشروع واحد لمحافظة المنوفية وأخر للاسكندرية.