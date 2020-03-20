بينهم 4 مصريين.. التفاصيل الكاملة لتفجير جهاز صراف آلي وسرقة أكثر من 100 ألف دولار في السعودية

ألقى الأمن السعودي القبض على 5 متهمين بتفجير جهاز صراف آلي وسرقة مبالغ نقدية منه، قيمتها مليون و400 ألف ريال، أي أكثر من 100 ألف دولار.وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الجمعة، إنه تم تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم 11 متهما.ومن بين المتهمين 4 مصريين، تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و4 من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، وسعوديان ويمني.وتم القبض على 5 متهمين وبحوزتهم سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة من الصراف الآلي التابع للبنك العربي في الرياض، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم 6.