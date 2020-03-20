أكاديمية البحث العلمي وتحالف البتروكيماويات ينجحان في انتاج مطهرات ضد فيرس كورونا

كلفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، بالتنسيق مع المراكز البحثية التابعة للوزارة، بإنتاج مواد معقمة للأماكن العامة والمنشآت والاستخدام الشخصي، حيث نحج التحالف القومي للبتروكيماويات بمعهد بحوث البترول تحت إشراف الأكاديمية و بالتعاون مع الوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث من إنتاج 3منتجات للتطهير ضد فيروس “كوفيد19″ .

وأوضح الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس التحالف أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الأساتذة المتخصصين في الصيدلة والطب والتكنولوجيا الحيوية والكمياء، لتحضير مطهرات الوقاية والتعقيم بمقر التحالف، واستطاعنا انتاج نحو 500 برميل يومياً بسعة 200لتر للبرميل الواحد من محلول مطهر للقضاء على الفيروسات والبكتريا Chemocide plus”” طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، وتم تجربته وتعقيم مبنى الاكاديمية بالكامل .

أشار رئيس التحالف أنه يجري حاليًا توريد المنتج للجامعات والمراكز البحثية وشركات قطاع البترول .

ومن جهته صرح الدكتور محمود صقر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أن هذه الجهود مساهمة بسيطة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتحالف البتروكيماويات ومعهد بحوث البترول فى انتاج مواد مطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لتطهير الأماكن العامة والمنشآت والجامعات من فيروس كورونا، وهو انتاج مضاد لفيروسات والبكتريا بإلاضافة إلى منتجات أخرى من الجل والأسبراى المعقم للاستخدامات الشخصية مشيرًا إلى جهود كبيرة تجري حاليًا للتشخيص والبحوث والتطوير فى هذا المجال