قرار لمحافظ الإسماعيلية بإلغاء الأسواق الأسبوعية ومتابعة التزام أصحاب المقاهي بمواعيد الغلق

*كتب أيمن جلال:في إطار التعامل مع الأحداث التي تمر بها البلاد من الحد من تفشي فيرس كورونا أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرار بإلغاء الأسواق الأسبوعية في القرى والوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتكليف رؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية أمن الاسماعيلية بالتزام أصحاب المقاهي المحلات بمواعيد الغلق حتى لا يتم توقيع العقوبة على من يخالف ذلك وقد صرح الأستاذ عبدالنبي حماد رئيس قرية السبع لجريدة الأهالي انة بناء على التعليمات وتنفيذا لقرار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية سيتم إلغاء سوق الأحد بقرية السبع آبار وقد تم التنبيه من الآن على المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات وعلى صعيد آخر تكثف مديرية أمن الاسماعيلية حملات المتابعة على مستوى المحافظة لتأكيد على التزام المواطنين بقرارات الإغلاق