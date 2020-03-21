الحكومة التركية ترفض إطلاق سراح السجناء على الرغم من الكشف عن فيروس كورونا في السجون المكتظة

رفضت حكومة التركية دعوات من منظمات حقوق الإنسان للإفراج عن سجناء من سجنين مكتظين, على الرغم من الكشف في تلك المرافق عن فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة أكثر من 8000 شخص حول العالم.

وأدى تطهير آلاف المنشقين في أعقاب محاولة انقلاب في يوليو 2016 م إلى ملئ سجون تركيا، التي تكتظ اليوم بعشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

يذكر فى هذا السياق أن كل من الصين وإيطاليا وإيران والبحرين ومصر, أفرجت عن سجناء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا, وأفرجت الحكومة الإيرانية مؤقتًا عن 85000 سجين في خطوة طارئة لوقف انتشار COVID-19. , ورفضت الحكومة التركية أيضا دعوات أحزاب المعارضة لعقد اجتماعات برلمانية لمناقشة جائحة الفيروس, وقتلت اقتراح هذا الأسبوع بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في المرض.

على الجانب الآخر أعلن أردوغان يوم الأربعاء الماضى, عن عدد من الإجراءات لمحاربة انتشار الفيروس التاجي بعد اجتماع طارئ عقد لتنسيق القتال, لكن إطلاق سراح السجناء لم يكن من بين الإجراءات التي كشف عنها الرئيس التركي.

وكشف عمر فاروق أوغلو ، عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا ، كيف تلقى أخبارًا من سجن أدرنة تفيد أن ثلاثة من حراس السجن أثبتوا وجودهم إيجابيًا لـ COVID-19، ونتيجة لذلك تم وضع السجن في الحجر الصحي. وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه بعد ذلك بيوم ، تم فرض الحجر الصحي على سجن كيبسوت في كيبيسير. وقالت زوجة نزيل للصحافيين “قبل فترة وجيزة اتصل بي زوجي وأبلغني أنه تم الكشف عن تلوث في زنزانة وأنهم وضعوا الجميع في الحجر الصحي”, وذلك وفق ما نشره موقع نورديك مونيتور حول تعنت الحكومة التركية تجاه اتخاذ قرار الافراج عن المسجونين, خاصة فى السجون المكتظة.