النائبة بسنت فهمي تكتب:مع حظر التجوال بشرط دعم العمالة غير المنظمة وصغار المنتجين .

اتفق تماما مع ضرورة تطبيق حظر التجوال في ربوع مصر لكن في نفس الوقت يجب ان نعلم ان هناك ملايين من المصريين عمالة يومية وعماله غير مؤمن عليها وعمالة في المنازل وباعة جائلين يفترشون الأرض ،واحياء فقيرة ومقاهي وأعمال صغيرة وأعمال متناهية الصغر.. إلخ إلخ ..

ولذلك فإنني اقترح ضرورة ان تقوم الحكومة بتوفير مبلغ (بضعه مليارات بسيطه كالتي وفرت لدعم المستثمرين في مجالات مختلفة ) لدعم البسطاء وصغار المنتجين ومتناهي الصغر في ظل هذة الظروف الصعبة وذلك بغرض تحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعي .

هذا المبلغ يخصص لوزارة التضامن الإجتماعي ويوزع علي المحافظات المختلفة حسب احتياج كل محافظه علي حدة ..الموضوع جد خطير ويحتاج مشاركة الجميع للوصول الي أفضل أسلوب لإدارة هذة الأزمة الخطيرة خاصه في ظل وجود مستويات مختلفة من الفقر .

كما انني وعلي يقين تام اننا جميعا نقدم ما نستطيع من دعم وتكاتف اجتماعي الا ان ضرورة تواجد اجهزة الدولة بشكل منظم يساعد علي اجتاح هذة المحنة بشكل يضمن للمواطنين الحد الاءدني من الاءستقرار الإقتصادي .

ارجوا ان نفتح نقاش مجتمعي سريع للوصول الي أفضل الحلول منعا لتدهور الوضع الإجتماعي مما قد يؤدي الي ارتفاع الجريمة لا قدر الله في بلدنا الحبيبة مصر ..والله ولي التوفيق

*بسنت فهمي”عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب” .