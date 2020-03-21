رئيس غرفة المنشآت الفندقية : لا يوجد اي حجر صحي علي الوفود السياحية داخل الفنادق المصرية

أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية انه لا يوجد اي حجر صحي علي الوفود السياحية داخل الفنادق المصرية, بل انهم يستمتعون ببرامجهم السياحية بسهولة ويسر حتي موعد سفرهم المقرر مسبقا, يأتى ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس و حتي يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠، مع استمرار استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) للسماح للوفود السياحية المتواجدة في مصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم مسبقاً , وذلك دون استقدام اي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

واوضح ماجد فوزي ان من سيطبق عليهم الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما هم فقط العاملين بالفنادق, وذلك بعد رحيل اخر سائح بالفندق وفقا لبرامج كل وفد سياحي علي حدي, ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة، انه في اطار قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداءً من يوم بعد غد الاثنين الموافق ٢٣ مارس وحتي ٣١ مارس ٢٠٢٠، فيتعين علي جميع الشركات السياحية التي مازالت لديها وفود سياحية في مصر بتوفيق اوضاعهم وبرامجهم السياحية وزياراتهم للمتاحف والمواقع الاثرية وفقا لهذا القرار.