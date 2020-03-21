سفير تركيا في أوغندا: أنقرة تتجسس على رجال أعمال على أرض أجنبية

أجرى السفير التركي في أوغندا ” كيرم ألب” مقابلة لوكالة أنباء الأناضول الحكومية, تؤكد كيف يجمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن الأنشطة التجارية لنقاد الرئيس ” رجب طيب أردوغان” الذين يعيشون في الخارج ويعرضون شركاتهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية .

وفي سياق المقابلة التي أجريت معه في 2 مارس 2020 ، شدد السفير ألب على أن “السفارة التركية تتعاون مع مسؤولي الأمن الأوغنديين في مراقبة الأعمال التجارية التي يديرها أعضاء FETO”, واعترف ألب أن السفارة في كمبالا كانت تعمل مع هؤلاء المسؤولين لجمع المعلومات حول الشركات المسجلة في أوغندا وأصحابها.

وكشفت ألب أيضًا أن السفارة تجمع معلومات عن الطاقم الطبي والمعلمين والمتطوعين الإنسانيين الذين يعملون في المؤسسات الأوغندية. “كان هناك بعض متابعي FETO الذين حاولوا الاختباء في أوغندا وكانوا يعملون في المدارس أو المستشفيات, وقال لوكالة الأنباء “لقد كانوا يتنكرون بأنفسهم كعاملين في المجال الإنساني”.

جاءت مقابلة السفير ألب بعد أسبوعين فقط من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي ” مولود تشاوش أوغلو” والتي أكدت عمليات التجسس السرية التي قام بها دبلوماسيون أتراك على أراضي أجنبية, وقال أوغلو إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين للسفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بهذه الأنشطة في الخارج, حيث قال أوغلو للصحافيين الأتراك في 16 فبراير 2020 بعد مؤتمر ميونيخ الأمني​​، إن “جمع الاستخبارات هو واجب الدبلوماسيين”، مضيفًا أن “جمع الاستخبارات وجمع المعلومات حقيقة”.

وذكر موقع “نورديك مونيتور” في السابق في مراسلات رسمية من وزارة الخارجية التركية, كشفت كيف أصبحت السفارات والقنصليات التركية أدوات للتجسس في أيدي الحكام في تركيا, تضمنت المراسلات قرصين مدمجين، أولهما يحتوي على معلومات حول النقاد البارزين لنظام أردوغان، بينما تضمن القرص المضغوط الثاني تفاصيل هيكل حركة غولن في كل بلد وقائمة كاملة بالأشخاص الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى الحركة .

ووفقًا لوثائق قضائية أصدرتها المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019 ، جمعت وزارة الخارجية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص ينظر إليهم على أنهم قريبون من الحركة في 92 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

وأثارت تلك القوائم التي أنشأتها السفارات التركية العديد من المحاكمات الجنائية بتهم الإرهاب في تركيا ، وتم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في مرافق الاحتجاز في العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم مماثلة, وفي بعض الحالات وصفت البعثات الدبلوماسية التركية أيضا منظمات البلد المضيف, التي كانت مرخصة ومصرح لها بموجب القانون المحلي, بأنها كيانات إرهابية في تناقض واضح مع منظور السلطات المحلية.