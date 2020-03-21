“الغرف التجارية” تطالب المواطنين بعدم التكالب علي السلع واتباع التعليمات الطبية تجنبا لتداعيات “كورونا”

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة عن توافر كافة السلع والمواد الغذائية بانواعها المختلفة بالسوق وان هناك كميات كافية في المحال التجارية ومصانع الانتاج سواء السلع الاساسية واي سلع اخري.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن السوق التجاري مستقر نتيجة توافر معروض السلع وان فترة غلق المقاهي والمطاعم والمحلات الاخري تواكبها تواجد المحال الاخري التي تفتح ابوابها مثل محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل علي مدار اليوم وبدون اغلاق وهو ما يؤكد استقرار السوق وسير العملية التجارية في مسارها الطبيعي .

وأهاب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمواطنين في المحافظات المختلفة بضرورة اتباع التعليمات والاجراءات الطبية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا مع مراعاة تنفيذ القرارات الحكومية التي تم صدورها من اجل الحفاظ علي كل مواطن علي ارض هذا الوطن الغالي.

وقال “العربي” إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بالسوق أمن ولذلك مطلوب عدم التكالب علي اي سلعة خاصة في ظل توافر معروض جيد من السلع المختلفة وفي كافة مناطق مشددا علي ان مجالس ادارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة وغرف عملياتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة السوق ورصد اي مستجدات قد تحدث به والسعي الي الحفاظ علي استقرارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاخري