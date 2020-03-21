تتسبب في نقل الأمراض والعدوى.. طلب برلماني للحكومة بشأن مبردات المياه بالطرقات

تقدم النائب رضا البلتاجي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن خطورة عمل كولديرات مياه فى الشوارع بتوصيلات كهربائية عشوائية وكونها مصدراً لنقل الأمراض والأوبئة.

وقال الطلب إن الكولديرات تنتشر في كل مكان داخل المدارس والمستشفيات، بجانب المساجد والكنائس، فى المصانع والمتاجر، بجوار المنازل والمحلات، وأصبحت عادة لدى المصريين يضعونها لأخذ الاجر عليها، لكن هذه الكولديرات ليس لها أى سند قانونى فهى غير مرخصة، اضافة الى ان من يقوم بذلك هم الافراد وليس الجمعيات، فضلاً عن كونها مصدراً لنقل الأمراض والأوبئة حيث يستخدم المئات يومياً كوب واحد للشرب.

فتغلب العشوائية على هذه المبردات فى الشوارع بسبب كيفية عملها ومدى صحتها وخطورتها على الصحة، فهى تصنع فى مصانع تحت بير السلم غير مرخصة وهذه المصانع ليس لها اشراف تقنى حتى تضبط المعايير اللازمة لتصنيع الكولدير وبالتالى يكون النتيجة النهائية استهلاك كهرباء ومياه من الدولة بدون حساب بعد سرقة وصلات الكهرباء، بالإضافة ان الاسلاك الكهربائية الداخلة والخارجة منه غير أمنة فتقوم بصعق المواطنين كهربيا ، وتعرضهم للخطر.

بالاضافة إلى أن مبرد المياه يعتبر إشغال طريق، لأن كل ما يستحوذ على مساحة فى الطرق العامة يأتى تحت بند إشغال وتستوجب إزالته، خاصة وإن كان مُسبباً لمشاكل أمنية أو صحية، خاصة بعد سرقة التوصيلات الكهربائية التى تسبب خطورة شديدة على ارواح المواطنين، واهدار للمال العام.