“الأوقاف” تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي مخالفة في غلق المساجد

خصصت وزارة الأوقاف الخط التالي (01008806466) لتلقي أي مخالفات عبر المكالمة أو الرسالة. تؤكد وزارة الأوقاف أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة غلق المساجد، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ..

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الاستجابة للغلق المؤقت للمساجد واجب شرعي في ضوء إجماع المؤسسات الدينية المصرية على ذلك ، وهو أيضًا واجب وطني لمراعاة المصلحة الوطنية ، وواجب إنساني في الحفاظ على حياة الإنسان ، ولا يجوز مخالفة ذلك أو الخروج عليه ، وإلا لانفرط عقد المجتمع ، وصار الناس إلى فوضى لا ضابط لها . وتؤكد وزارة الأوقاف أنها ستتعامل بمنتهى الحسم الذي يصل إلى إنهاء خدمة كل من يخالف ذلك من العاملين بها .