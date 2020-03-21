برلماني يدعو رجال الأعمال إعلان التضامن مع الأكثر احتياجًا في محنة كورونا

طالب النائب محمد اسماعيل، رجال الأعمال المصريين بالتضامن مع الوطن في محنته والاستجابة لمبادرات التبرع للتصدي لوباء كورونا وتوفير ما يحتاجه الوطن من مستلزمات صحية ودوائية خلال الفترة القادمة.

منوها بالعديد من المبادرات التي تبناها رجال الأعمال في العالم للتصدي لوباء كورونا. ولايكفينا ان يقوم رجال الاعمال في مصر، والشرفاء بمجرد المشاهدة لما يحدث والدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتدخل الدولة.

قائلًا إن هناك ضغوطا كبيرة على الدولة في مختلف المجالات وأزمة كورونا ضاعفت الحمل وعلى الشرفاء من رجال الأعمال الظهور في المواقف الصعبة بجوار الوطن واعلان مبادرات فاعلة قوية للخروج من هذه المحنة. مشددا على أن القضية كبيرة للغاية والاقتصادات العالمة كلها تأثرت ولا يمكن استمرار التهاون إزاء الأزمة.