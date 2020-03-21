حملات تعقيم موسعة وشامله بالمطارات المصرية ومبني مصر للطيران للصيانة و الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

في إطار الاجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الحكومه المصرية بجميع المنشآت الحيوية و قطاعات الدولة المختلفة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد ، تواصل وزارة الطيران المدني في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران تكثيف حملات التعقيم والتطهير بالمطارات المصرية ومواقع العمل والمنشآت التابعة للوزارة يومياً بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان بإستخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة حيث شملت أعمال التعقيم بوابات المطارات وصالات السفر والوصول و كاونترات الجوازات و check in وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعه وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الإنتظاروإستراحات الدرجة الأولى وكذا تعقيم الصالات التي تستفبل الطيران الداخلى بعد كل رحلة ، فضلاً عن كافة المرافق العامة بالمطارات، كما شملت إجراءات التعقيم مبنى مصر للطيران للصيانة اليومية الجديد حيث تم تطهير مداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم، كما تضمنت أعمال التعقيم مبنى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومطار 6 أكتوبــر والتى شملت جميع كليات الاكاديمية والفصول الدراسية والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات بالمبنى ومعامل التدريب وأجهزة المحاكاه والمصاعد والكافتريات ، وكذا هناجر الطائرات وجميع مرافق المطار . وقد جاءت هذه الحملات للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين فضلاً عن تقديم بيئة صحية معقمة لجميع المتعاملين مع قطاع الطيران..

ومن جانبه صرح وزير الطيران إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة كافة التدابير والإجراءات الصحية والوقائية التى تطبقها المطارات المصرية ومواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وبإشراف إدارات السلامة والصحة المهنية بمطارات الجمهورية ، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير التى تتم بشكل يومي على مدار24 ساعة بإستخدام مواد صديقة للبيئة ومعتمدة عالمياً وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.