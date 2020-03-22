فزع في كفر الشيخ ..”الأهالي” ترصد وبالصور:لون المياه يتحول إلى الأصفر !!

*كفر الشيخ من منتصر النجار:بسبب فيروس كورونا المستجد (( كوفيد 19 )) حالة من الفزع والخوف بين اهالى مراكز دسوق وفوه ومطوبس بسبب تغير لون مياه الشرب ووصولها الى صنابير المنازل باللون الاصفر ، كذلك مياه الترع بفرع النيل بمركز مطوبس تحول لون المياه الى اصفرجيرى ..ورغم فتح عيون هاويس قناطر ادفينا لضخ المياه بفرع البحرالابيض المتوسط عن طريق بوغاز رشيد الاان مسئولى الرى قاموا بفتح فتحات الترع والمصارف على ترع القضابة و القنى و الرشيدية حتى وصولها برج مغيزل و ترعة منية المرشد.. .يقول هشام الزغبى امين حزب التجمع بالمحافظة هناك حالة من الفزع والرعب بين المواطنين بسبب تغير لون المياه بفرع النيل برشيد ووصول المياه الى ماخذ المحطات بهذا اللون ثم وصولها لصنابير المياة بالمنازل، وطالب وزير الاسكان والرى واعضاء مجلس النواب بالتدخل لمعرفة سبب تغير لون المياه بالنيل.