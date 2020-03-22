نقل البرلمان تطالب التموين بتشغيل المخابز بكامل طاقتها

طالب النائب ” محمد عبدالله زين ” وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب, من الدكتور ” على المصليحى” وزير التموين والتجارة الداخلية، إصدار قرار فورى لجميع المخابز على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها لتخفيف حدة الزحام امام المخابز من اجل الحصول على رغيف الخبز, خلال هذه الفترة.

وقال زين الدين؛ كنت أتمنى ان يتخذ الدكتور المصيلحي هذا القرار بمجرد ظهور فيروس كورونا ضمن حزمة الإجراءات والتدابير, التى اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا مطالبا بتشغيل جميع خطوط انتاج الخبز بمختلف المخابز , خاصة ان هذا القرار سيؤدى الى القضاء نهائيا على أزمة ازدحام المواطنين أمام المخابز.