وزير الزراعة: 2417 عينة لمواد غذائية وحيوانات ومستلزمات مستوردة خالية من فيروس كورونا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص 2417 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 22/3/2020 وأضاف القصير ان نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ومن ناحيته قال د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ان هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي: ميناء الإسكندرية عدد 1883 عينة إضافات اعلاف – ومسحات ولحوم – البان – دواجن – اسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم واهمها الهند – الصين – الاتحاد الأوروبي – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الامارات ميناء دمياط تم فحص 142 عينة اسماك متنوعة – كبدة – منتجات البان- مسحات – زبدة طبيعى والواردة من الهند – الصين – الامارات – فيتنام – هولندا – أوكرانيا – اليمن – تايلاند – اسبانيا – عمان واضاف شاهين انه من ميناء بورسعيد تم فحص 157 عينة اسماك متنوعة – لحوم بقرى وجاموسي – كبدة – البان المصدر الهند – البرازيل – الامارات – اليمن – الصين – اليابان – عمان ميناء العين السخنة عدد العينات 2 نوع العينات إضافات اعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا ومن خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 10 عينات اسماك متنوعة – لحوم – لبن بودرة – مستلزمات طبية بيطرية – جبن – امعاء واردة من الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – اثيوبيا وقال مدير معهد صحة الحيوان ان المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد العينات 190 لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار وبالتالي يصبح الاجمالي 2417 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبيةوزير الزراعة: فحص 2417 عينة لمواد غذائية وحيوانات ومستلزمات مستوردة ونتيجة التحاليل كلها خالية من فيروس كورونا قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص 2417 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 22/3/2020 وأضاف القصير ان نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ومن ناحيته قال د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ان هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي: ميناء الإسكندرية عدد 1883 عينة إضافات اعلاف – ومسحات ولحوم – البان – دواجن – اسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم واهمها الهند – الصين – الاتحاد الأوروبي – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الامارات ميناء دمياط تم فحص 142 عينة اسماك متنوعة – كبدة – منتجات البان- مسحات – زبدة طبيعى والواردة من الهند – الصين – الامارات – فيتنام – هولندا – أوكرانيا – اليمن – تايلاند – اسبانيا – عمان واضاف شاهين انه من ميناء بورسعيد تم فحص 157 عينة اسماك متنوعة – لحوم بقرى وجاموسي – كبدة – البان المصدر الهند – البرازيل – الامارات – اليمن – الصين – اليابان – عمان ميناء العين السخنة عدد العينات 2 نوع العينات إضافات اعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا ومن خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 10 عينات اسماك متنوعة – لحوم – لبن بودرة – مستلزمات طبية بيطرية – جبن – امعاء واردة من الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – اثيوبيا وقال مدير معهد صحة الحيوان ان المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد العينات 190 لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار وبالتالي يصبح الاجمالي 2417 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية