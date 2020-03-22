“الطيران المدنى” تجرى اختبارات ” قياس درجة الحرارة” للعاملين وتواصل حملات التعقيم 

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تعليماته بإجراء إختبارات قياس درجة الحرارة لجميع العاملين بديوان عام الوزارة بشكل يومى ، من منطلق حرص وزارة الطيران المدني على صحة وسلامة العاملين ، وتوفير كافة الرعاية الصحية و الجوانب الطبية اللازمة لهم وفى إطار خطة الحكومة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد و الحفاظ علي سلامة العاملين بجميع مؤسسات الدولة ،ويتم الفحص عند حضور العاملين إلى مبنى الوزارة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون العلاجية بالوزارة للتأكد من الحالة الصحية لجميع العاملين ، كما وجه سيادته بتجهيز العيادات المتخصصة بوزارة الطيران بكافة المستلزمات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للعاملين خلال فترة العمل بالإضافة إلى تقديم النصائح والارشادات للوقاية من الفيروس.

وأكد وزير الطيران أن الوزارة تكثف حملات التعقيم والتطهير بالمواقع والمنشآت التابعة لها علي مدار ٢٤ ساعة كإجراء إحترازي لضمان كافة أوجه الرعاية الصحية للعاملين والتصدى للفيروس ، مضيفاً أن الدوله تمر فى هذه المرحلة بظروف استثنائية ويجب علينا جميعاً داخل هذا القطاع أن نتكاتف معاً , من أجل أن نتخطي هذه الأزمة من خلال دعم وتكثيف حملات التوعية والالتزام بجميع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وتعليمات منظمة الصحة العالمية للمحافظة على سلامة العاملين.

وفي نفس السياق قامت شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بإجراء عمليات تعقيم شاملة لجميع المعدات, والتي تشمل معدات خدمة الطائرات بكل أنواعها والسلالم وسيارات الركاب والركب الطائر وكافة معدات التشغيل والخدمة الأرضية, وكذا سيارات الشركة سواء العاملة بالمهبط أو النقل البري الخاصة بخدمة العاملين. كما تم إجراء عمليات تطهير وتعقيم موسعة أيضاً لكافة المعدات وأجهزة الطعام والأماكن الإنتاجية التابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية بمواد آمنة وصحية ومعتمدة عالمياً, وتشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين وكذا إتباع كافة الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها لحماية العاملين بالشركة, كما تم إجراء تعقيم شامل لمخازن خدمة الأمتعة بمبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى.