“الهجرة” تكشف حقيقة وصول مركب من إيطاليا ينقل مصريين مصابين بـ”كورونا”

نفت السفيرة ” نبيلة مكرم” عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد. وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدًا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أية مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية, وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن قواتنا المسلحة عيون ساهرة تسيطر سيطرة محكمة، وتحمي حدودنا وكافة السواحل المصرية، وتحول دون مرور أي مركب أو أي شخص بصورة غير شرعية. وفي السياق ذاته، ناشدت السفيرة نبيلة مكرم جميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، متمنية السلامة لكافة المواطنين ولكل المصريين بالخارج، كما شددت على ضرورة اتباع قواعد السلامة والإجراءات الاحترازية لكل دولة حماية لأرواحهم حتى تنتهي الأزمة بسلام.