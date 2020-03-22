حظر جزئي ومستشفيات ميدانية بمراكز الشباب

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن تعامل حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، ويتعامل بواقعية كبيرة، خاصة أن أي استهتار مع ها الأمر سيكون له وقائع كارثية كما حدث في إيطاليا وإيران، لافتا إلى أن تعامل ووعي المصريين مع هذه الأزمة يتزايد كل يوم عن الآخر.

وقال ‘وهدان” إن مواجهة فيرس كورونا هي معركة حقيقي يجب فيها اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للخروج منها بسلام، هناك عدد من الأمور يمكن أن تساعد في مواجهة أزمة كورونا منها، استدعاء أطباء وزارة الصحة الذين خرجوا من معاش من أجل الاستفادة من خبراتهم، والاستفادة من طلاب امتياز – اخر سنة في كلية الطب- وتوزيعهم ليقدمو الدعم لزملائهم في كافة المستشفيات، وبناء أماكن العزل الصحي بالظهير الصحراوي وبعيداً عن الكتلة السكنية للمواطنين.

وأضاف؛ أنه يجب فرض حظر جزئي على كافة البلاد وكذلك قيام وزارة الصناعة والإنتاج الحربي بتخصيص خطوط انتاج لصناعة أجهزة تنفس ومحاليل وأدوية وسراير للمستشفيات ومواد معقمة وكمامات وغيرها من المواد الأزمة للتعقيم. وأشار إلى أن من ضمن الأمور الواجب توافرها لمواجهة هذه الأزمة هو استغلال مركز الشباب والفنادق وتسلمها لوزارة الصحة لعمل مستشفيات ميدانية وتجهيزها وتوزيع الأطباء عليها بإدارة وإشراف الأطباء وفقا لتوزيعهم الجغرافي، وكذلك استغلال المستشفيات الخاصة وإدخالها ضمن الأمر مع إعطاء حوافز لها لاستخدامها في حالة لم تطور الأمر .

وشدد على ضرورة تدخل رجال الأعمال والتبرع بالأموال وعمل صندوق خاصة لمواجهة هذه الأزمة يتم من خلال بناء مستشفيات ميدانية وتعقيم الأماكن وعمل ابلكشين خاص بالمستشفيات التي يجب التوجه إليها بشكل مباشر في حالة شعور المريض بأعراض فيرس كورونا.