لمواجهة كورونا طلب برلماني لوقف طباعة الصحف والمجلات الورقية مؤقتًا

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلي للإعلام بشأن وقف طباعة وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، إتساقا مع جهود الدولة بشأن الإجراءات الوقائية من ڤيروس كورونا.

وأشار النائب إلى أن العديد من الدول إتجهت إلي وقف كافة المطبوعات الورقية بما فيها الصحف والمجلات في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا، بعدما ثبت أن الأوراق أحد وسائل انتشار الفيروس, وقال أبو العلا: “لا يخفى على أحد أن الصحافة الإلكترونية في مصر تقوم بدورها على أكمل وجه لما تمتلكه من إمكانات في تقديم معالجات أكثر فعالية من الصحف الورقية مثل الفيديوهات والصور والانفوجراف”.

وأوضح أن المواقع الإخبارية تتميز بالتحديث اللحظي أولا بأول، فضلا عن توافرها لدى كل مستخدمي الإنترنت وعبر التطبيقات المختلفة على التليفونات المحمولة، وكذلك سرعة التفاعل مع المستخدمين والرد على كافة الاستفسارات. وشدد أبو العلا، على ضرورة الإسراع في إصدار قرار بوقف المطبوعات الورقية مؤقتا لحين انتهاء هذه الأزمة، وإعلان سيطرة الدولة على انتشار الفيروس نهائيا.