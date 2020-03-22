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العلاوات الخمس وتأجيل مستحقات وإعفاء ضريبي.. 10 قرارات هامة للرئيس السيسي

كتب جريدة الأهالي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القرارات الجديدة لتخفيف آثار أزمة كورونا في مصر.وأعلن الرئيس هذه القرارات خلال احتفالية أذيعت عبر التلفزيون المصري،

وجاءت القرارات كالتالي:- تخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة ٥٠٪.- إطلاق مبادرة إحلال وتجديد الفنادق السياحية.- خفض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي ٣٪.- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير ٦ شهور.- إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية.- تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل من الدمغة الفورية- تأجيل مستحقات الشركات العاملة في القطاع السياحي.- ضم العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة ٨٠٪ من الأجر الأساسي.- منح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة ١4٪ اعتبار من العام المالي القادم.- وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.

جريدة الأهالي
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