العلاوات الخمس وتأجيل مستحقات وإعفاء ضريبي.. 10 قرارات هامة للرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القرارات الجديدة لتخفيف آثار أزمة كورونا في مصر.وأعلن الرئيس هذه القرارات خلال احتفالية أذيعت عبر التلفزيون المصري،

وجاءت القرارات كالتالي:- تخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة ٥٠٪.- إطلاق مبادرة إحلال وتجديد الفنادق السياحية.- خفض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي ٣٪.- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير ٦ شهور.- إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية.- تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل من الدمغة الفورية- تأجيل مستحقات الشركات العاملة في القطاع السياحي.- ضم العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة ٨٠٪ من الأجر الأساسي.- منح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة ١4٪ اعتبار من العام المالي القادم.- وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.