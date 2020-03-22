غلق مصانع الاستثمار بالإسماعيلية لمدة ١٢ يوم

الإسماعيلية كتب /أيمن جلال

في خطوة جاءت متأخرة تقرر اليوم غلق منطقة الاستثمار بالإسماعيلية وإعطاء العاملين بالمصانع اجازة لمدة ١٢يوم تبدأ من اليوم على أن تنتهي في. 4-4-2020 على أن تخصم المدة من الإجازات الاعتيادية مع الالتزام بصرف مرتبات شهر مارس بدون خصم.. هذا وقد تظاهر اليوم العاملين بمصانع الاستثمار بالإسماعيلية وهذا لعدم وجود آليات للوقاية داخل المصانع والتخويف من إصابتهم بفيروس كرونا وقد طالب العاملين بتطبيق قواعد الشروط الصحية أسوة بالعاملين بالدولة نظرا بأن المصانع تكتظ بالعمالة وتعتبر بور تجمع مما يؤدي لتعرضهم لخطر الإصابة وبعد مفاوضات مع العاملين أصدرت هيئة الاستثمار قرار بإغلاق المصانع ومنح العاملين اجازة مدفوعة الأجر