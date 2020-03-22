“الأهالي” تنشر بالصور..”كهنة”يعقمون المساجد ضمن حملة توعية موسعة بقرية الشورانية بسوهاج

كتب : مينا كرم

من قلب المعاناة والازمات تتولد الافكار والمبادرات البناءة التي تجعل الشعب صفا واحدا ونسيجا واحدا بالافعال الايجابية وليس بالشعارات الجوفاء او الاحضان الدبلوماسية امام شاشات التلفاز , و في قلب ذروة ردود الافعال المتباينة المرحبة والمعترضة علي قرار اغلاق المساجد والكنائس لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في مصر ظهر اليوم بقرية الشورانية مركز المراغة محافظة سوهاج طاقة نور ايجابية تمثلت في حملة ميدانية لرجال دين مسيحي لكهنة كنيسة العذراء مريم بالقرية لتوعية المواطنين وتحذيرهم من مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه واتباع العادات الصحية والأغذية المتاحة لرفع مناعة الجسم ولم يكتفوا بالتوعية بالبيوت بل قاموا بعمل حملة تطهير وتعقيم للكنيسة ومسجدي السلام وأحباب المصطفي جنبا الي جنب والعديد من البيوت المجاورة في مشهد بديع عبر عن روح التلاحم و المشاركة والاخوة بين ابناء الوطن الواحد في مشاهد تعطي القدوة والمثل والامل ايضا في ان هذا الشعب قادر دائما علي تجاوز الالامه والمحن التي يتعرض لها.