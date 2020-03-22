محمد صبرى متولى يكتب لـ”الأهالي” من باريس :عن الكورونا وأخر كيس مكرونة فى بلاد ماكرونا

باريس من محمد صبرى متولى:رابع يوم فى الحظر والحجر الصحى الطوعى والقسرى فى الحى التاسع عشر بباريس نقف حاملى التصاريح بالخروج لشراء السلع الاساسية من متجر باريسى مشهور حالة من الشخوص يفصل بين كل الرؤوس و متر ونصف أو اكثر جنون الإرتياب الجماعى فى بواكيرة والذعر تعترى الجميع كمامات ,اقنعة,كبار وطاعنين فى السن حالة من الصمت القلق حراس رجالات الامن ينظمون الصفوف.

كل يحمل حقيبة بلاستيكية لشراء الأغراض أو كهوية وراية بيضاء عند خروجه من منزله يحتمى بها من الإستيقاف والمساءلة والغرامة التى لا يطيقها أحد ,, عشر أفراد يدخلون عند خروج عشرات أخرين , لا يوجد بالمتجر دقيق سكر زيت صلصة أرز منظفات خضار خبز.

مكرونة مناديل كالعادة انظر مسرعا ارى شخصا يحمل كيسا من المكرونة يخرجة كالبهلون من الرف الطويل جدا الخاص بالمكرونات ويخرج منتصرا من الرواق باحثا عن شئ أخر فى اروقة اخرى طامعا فى فرصة أخرى كالأخرين فلا يوجد بالمحل كغيرة من كثير من المحالات كثير من السلع الأساسية , فلايوجد إلا السلع باهظة الثمن غير الأساسية فى المجمل .

إنه زمان الوباء من حيث إرتباطه بالمجاعة والحظر والحجر الذى لا يعلم أحد مداه خاصة بعدما أجتاح وباء الكورونا الجارة القريبة أيطاليا بلاد المكرونة الموطن الأصلى وزعيم المعجنات فى الاتحاد الأوروبى والعالم , مما أدى بفرنسا بلاد الماكرون الجارة القريبة وزعيم الإتحاد المزعوم بأخذ الأجراءات والتدابير الإحترازية الوقائية فى أراضيها وغض الطرف وغلق الباب فى وجه مآساة الجارة الإيطالية القريبة .

فى نفس توقيت بدايات هولوكست الكورونا الجماعية ببلاد المكرونة, أنهمكت الجارة بلاد الماكرون بحكوماتها بسكانها وتجارها ومرابينها فى تخزين الاغذية والبضائع والسلع الاساسية وعلى وجه الخصوص الدقيق بشكل غريب جدا ومضحك فى دولة من دول الرفاهة والديمقراطية والليبرالية والحرية والإخاء والمساواة , نعم الوباء عالمى والأزمة أممية وكل الأمم فعلت ذلك ,..لكن لماذا الدقيق بمشتقاته لا يوجد ومنذ مدة طويلة قبل مآساة الكورونا فى إيطاليا ؟..لماذا الدقيق ؟..لماذا حتى الحكومة والمرابين بدلا من التركيز على الاموال والأسهم والأملاك..ركزوا خاصة على الدقيق ؟

الإجابة المعتادة طبعا إنه سلعة أساسية طبعا إنه اداة ضغط سياسية وإقتصادية وإجتماعية وإستعمارية أيضا أنظر فى ذلك المعونة الأمريكية لمصر مثلا أنظر كمان سياسة تجويع بريطانيا العظمى للهند , طبعا إنه عصا وجزرة تستخدمها الدول الكبرى للهيمنة على الدول الصغرى فى الأزمات وعلى مواطنيها أيضا , وطبعا تستخدمه الحكومات لترويض وحكم شعوبها , شئ بديهى إنه القمح ياصديق , ثم إنها الكورونا وباء جائحة مستجدة عالمية.

وفى هذه الساعات العصيبة من كتابة السطور أضحت الكورونا أوروبية الموطن فالفيروس العالمى الذى كان فى الأيام القليلة الماضية صينيا ووهان الأن تجنس بالجنسية الأوروبية من الدرجة الأولى , الرئيس الأميركى دونالد ترامت فيما بعد سيطلق عليه أسم الفيروس الفرنسى أو الألمانى او الإيطالى كما سماه من قبل بالفيروس الصينى فى فترة حضانته لموضوع الدقيق وأخر كيس مكرونة فى المتجر الباريسى الشهير أبعاد نفسية تاريخية عميقة عند الأوربيين وبالتحديد الفرنسيين ؟..هذا المشهد المعهود المتكرر فى اصقاع متعددة من العالم عن نقص السلع والاغذية , لا يرتبط الموضوع بالتكرار فقط , ولا بخليك فى البيت وما ينتج عنها من ستوريدج وتخزين للسلع الاساسية وعلى رأسها الدقيق لفترة لا نعلم مداها .

الأمر أرتبط بجائحة عالمية ومجاعة كبرى عمت أوروبا على فترات متقطعة فى العصور الوسطى والقديمة , بفرنسا 1097 كان هناك مجاعة وطاعون إرتبطا بعضهما بالأخر إجمالى الوفيات 100 ألف أنذاك ,كارثة المجاعة الكبرى بأوروبا 1317 / 1315 وأتسمت بالنقص الهائل فى الأغذية والتضخم الهائل للأسعار ونقص المحصول الأساسى للقمح إضطر فيليب السادس ملك فرنسا رفع الغرامات والإيجارات على المستأجرين خوفا من إنخفاض مستوى معيشتهم المرتفع وما أشبه اليوم بالبارحة , كان هذا متزامن مع الموت الأسود الطاعون المنتشر فى أصقاع أوروبا وفى القلب منها فرنسا نقص الغذاء أدى الى نقص المناعة أدى الى تضاعف الوباء الأسود , ضعفت الإنتاجية واليد العاملة نتيجة للحجر والعزل الصحى وحظر التجوال.

وتزايد عدد الضحايا لا أتمنى ان يشبه اليوم بالبارحة , لكنها حفرية فى الذاكرة النفسية الاوروبية الفرنسية و ان لم يتداولها الأجداد إلا أنها تصبح موروث وعرف وتقليد لا إرادى عن طريق المحاكاة المتوارثة جيل بعد جيل , من تاريخ المجاعة الكبرى فى بدايات القرن الرابع عشر, دخلت على وجه الخصوص فرنسا حلقة مفرغة ومفزعة من المجاعات المزمنة المتزامنة تطول ام تقصر , أضطرتهم الى الذعر والهلع الشديدين من تكرارية هذه الأحداث وإن تكررت حديثا فترة الحربين العالميتين بشكل أخف وطأة مم سبق ,لكن لماذا الدقيق ؟.. هنا مربط الفرس وحتى الفرس كانوا يأكلونه الى أن اقتصر على الأغنياء الحمير الكلاب القطط الجرذان الضفادع الفيلة والدببة , الى أن منع كل هذا أو نضب،بحلول 1709 واجه الفرنسيون تاريخ ظل مخلدا فى ذاكرة الأجيال حتى هذه اللحظة من اسوأ الفترات التاريخية – الشتاء الكبير- مجاعة وشتاء أسود قارص ووباء فى ذات الوقت أودت بهم و بعد إعتمادهم على الدقيق كمصدر غذائى أساسى إن لم يكن وحيدا الى إنقطاعه أيضا لكن مع هذا الشتاء الكبير الذى لم يره الفرنسيون منذ خمسة قرون توقفت مفاصل الحياة تماما وبدأت المجاعة الكبرى والتى فتكت بمئات الآلاف مع عجز عن دفنهم بسبب التجمد أرتفعت اسعار الدقيق بشكل مرعب وتلفت المحاصيل وعمت المجاعة , هنا تدخلت الحكومة للخروج من الأزمة بالتلويح بقرارات تأميم ما أشبة اليوم بالبارحة , لا يوجد حتى المصدر الوحيد الدقيق .

ماذا تفعل الحكومة بعد إستنفاذ إقتراضها وشرائها القمح من الدول المجاورة , الحل هنا كان فى اللجوء لسراديب الموتى الممتدة تحت الارض بباريس حيث تعج بعظام وجماجم الأجداد , تم طحن العظام والجماجم بكميات ضخمة لإنتاج الدقيق وتوزيعه على الأهالى دون علمهم ووزع بكميات كبيرة على الفرنسيين واكل الفرنسيين عظام وجماجم الأجداد دون أن يعلموا .. وأكتشف هذا الأمر وأكتشفت أنا فى بلاد الماكرون وعند بداية أزمة الكورونا لماذا يٍسألنى الكثير من أسابيع ايما حللت بمكان بباريس ,أسئلة أستغربتها حينها أغنياء قبل الفقراء , أيوجد دقيق ؟ لقد أشتريت كثير من الدقيق ؟ لا أجد دقيق ؟

يدخل المواطنين قبل بدء الحجر والحظر بحثا عن الكثير من الدقيق , يهتم المرابين والحكومة والتجار والمواطنين بالدقيق . الأسبوع الماضى الأغنياء قبل الفقراء وسياراتهم تعج بالدقيق حتى قبل بدء دخول جائحة الكورونا بباريس , ياللهول إنها متلازمة الدقيق عند الفرنسيين , إنها عقدة الدقيق عظام وجماجم الاجداد التى أكلها الفرنسيون خبزا دون علمهم , ما أشبه اليوم بالبارحة , عند سماع المواطن الفرنسى لجائحة الكورونا يتقاتل بجسارة شديدة على كيس المكارونة رعبا من أن تلجأ حكومة الماكرونا إلى كاتاكومب دنفير ريشروه و سراديب الموتى مرة أخرى والذى تحول إلى مزارا سياحيا بطول 350 مترا تحت ارض مدينة باريس , سرداب يضم رفات6 مليون هيكل عظمى فى تحفة معمارية , لطحن هذه العظام مرة أخرى خاصة بعد تلويح الحكومة بإجراءات تأميمية لتوفير السلع والأغذية , مع إحتدام الأزمة وتطورها ,وفى ظل الحظر سيصبح المواطن على فاجعة الكورواسون المصنع محليا بدقيق الجماجم والعظام ولكن هذه المرة ليس عظام الاجداد , إنها عظام تم إستجلابها واستيرادها من اصقاع الأرض لتزيين وبناء بها هذه التحفة المعمارية بالكتاكومب , انها هذه المرة عظام غريبة جماجم الأغيار ممتزجة بجماجم الأجداد تصنع بها عجينة البيتزا مثلا ,بالطبع لم ولن يحدث ذلك , إنه خيال شعرا ملهوش أثر , ولكنه وارد وخاصة فى مخيلة بعض المواطنين المصابين بمتلازمة دقيق الجمام أو كما أسميتها أنا .